Президент Колумбии обвинил США в убийстве рыбака и нарушении суверенитета

Шестнадцатого сентября США атаковала колумбийский катер простого рыбака.
Екатерина Пономарева 2025-10-19 06:40:21
© Фото: Luis Bernardo Cano, Global Look Press

Представители правительства США атаковали рыболовецкий катер в территориальных водах Колумбии, тем самым нарушив суверенитет страны. Об этом заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.

«Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка», - написал глава Колумбии.

Ранее он сообщил, что катер, который атаковала Америка 16 сентября был колумбийским. Двигатель у судна был выключен, а его мотор поднят в знак неисправности.

По словам Густаво Петро, власти Колумбии ожидают объяснений от США. Также они обратились к генеральной прокуратуре с просьбой немедленно принять меры для защиты семей погибших. Он отметил, что важно рассмотреть возможность участия в международных судебных процессах.

