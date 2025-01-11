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Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании

Премьер-министры Дании и Гренландии провели совместную пресс-конференцию на фоне притязаний Трампа на остров.
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 02:04:16
© Фото: IMAGO, Kristian Tuxen Ladegaard B Globallookpress

В Гренландии заявили о стремлении к независимости и большей самостоятельности от Дании в вопросах внешней политики. Об этом сообщил премьер-министр острова Муте Эгеде в ходе совместной пресс-конференции со своей датской коллегой Метте Фредериксен.

Так, Эгеде привел в пример ситуации, при которых ему требуется присутствие посла Дании, чтобы поговорить с иностранными лидерами. Он также подчеркнул, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

«Они хотят быть гренландцами», - приводит слова премьер-министра Гренландии телерадиокомпания DR.

Отмечается, что Эгеде не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу принадлежности острова. О подобном также заявила Метте Фредериксен - Дания не ведет переговоров с американским политиком.

Пресс-конференция состоялась на фоне озвученного ранее намерения Трампа владеть островом «в целях национальной безопасности США». Напомним, в четверг в МИД Гренландии заявили, что власти страны с нетерпением ждут разговора с администрацией Трампа по поводу двустороннего сотрудничества.

При этом в Дании возмутились заявлениями Трампа и в ответ увеличили расходы страны на оборону.

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #гренландцы #муте эгеде
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