Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании

В Гренландии заявили о стремлении к независимости и большей самостоятельности от Дании в вопросах внешней политики. Об этом сообщил премьер-министр острова Муте Эгеде в ходе совместной пресс-конференции со своей датской коллегой Метте Фредериксен.

Так, Эгеде привел в пример ситуации, при которых ему требуется присутствие посла Дании, чтобы поговорить с иностранными лидерами. Он также подчеркнул, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

«Они хотят быть гренландцами», - приводит слова премьер-министра Гренландии телерадиокомпания DR.

Отмечается, что Эгеде не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу принадлежности острова. О подобном также заявила Метте Фредериксен - Дания не ведет переговоров с американским политиком.

Пресс-конференция состоялась на фоне озвученного ранее намерения Трампа владеть островом «в целях национальной безопасности США». Напомним, в четверг в МИД Гренландии заявили, что власти страны с нетерпением ждут разговора с администрацией Трампа по поводу двустороннего сотрудничества.

При этом в Дании возмутились заявлениями Трампа и в ответ увеличили расходы страны на оборону.