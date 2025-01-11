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Вучич: Баку сократил поставки газа в Сербию из-за проблем на Шах-Дениз

По словам президента Сербии, пока не известно, когда поставки топлива возобновятся.
Владимир Рубанов 2025-01-11 17:25:02
© Фото: bp.com

Азербайджан сообщил Сербии, что не сможет поставлять 1,7 миллиона кубометров газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, пока не известно, когда поставки топлива возобновятся. Вучич отметил, что этот сбой в поставках наложился на проблему из-за санкций, которые США ввели против российско-сербской нефтяной компании NIS.

Вучич отметил, что Белград имеет достаточный запас энергоносителей на зиму, но он надеется, что Азербайджан исправит ситуацию за один-два месяца. Иначе придется потратить все резервы топлива.

Технический оператор разработки месторождения Шах-Дениз BP-Azerbaijan сообщил, что остановил работу платформы Alpha из-за неисправности на подводном трубопроводе.

Главным поставщиком газа в Сербию остается российский «Газпром». Топливо поступает в республику по газопроводу «Турецкий поток» из Болгарии.

Накануне Вашингтон ввел санкции в отношении российского энергетического сектора, в том числе против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии». Президент Сербии собирается запросить телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию.

Ранее Болгария временно прекратила получать природный газ от Азербайджана. Подача была остановлена из-за технических проблем у поставщика, сообщила болгарская компания-оператор.

#в стране и мире #Сербия #сша #Азербайджан #Болгария #поставки #Энергетика #природный газ #Шах-Дениз
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