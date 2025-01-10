США ввели новые санкции против энергетического сектора России

США ввели самые агрессивные санкции против российского энергетического сектора. Белый дом объявил их самыми масштабными в этой сфере за все время.

Основной целью ограничений стали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Эти две компании экспортировали около 30% от общего объема поставок нефти на танкерах, утверждает Bloomberg.

Вашингтон также ввел санкции против более двух десятков их дочерних компаний и 180 судов. Ограничения распространяются на ключевых нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг, страховые компании и должностных лиц энергетического сектора.

Министерство финансов США сообщило, что Госдепартамент вводит отдельные санкции против двух проектов по производству сжиженного природного газа.

В санкционный список вошли, частности, «Ингосстрах», «Альфастрахование», сербская NIS, президент «Лукойла» и гендиректор «Татнефть», представители руководства Росатома и директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В США рассчитывают, что новые ограничения будут стоить России «миллиарды долларов ежемесячно» и, скорее всего, подстегнут инфляцию, заявили журналистам представители администрации президента Джо Байдена.

Кроме прочего, в Вашингтоне изменили саму политику санкций. Теперь под них может попасть любое лицо за факт работы с российским ТЭКом.

Уходящая администрация Джо Байдена в последние дни пытается максимально осложнить положение России перед возможным мирным урегулированием, пишет агентство. Как сообщается, после вступления в должность Дональд Трамп может снять санкции в любое время, но может посчитать это политически неприемлемым.

Ранее The New York Times писала, что планы Запада подорвать экономику России или разрушить национальную валюту оказались несбыточными.