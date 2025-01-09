МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана

Подачу прекратили по техническим причинам с 7 января.
Владимир Рубанов 2025-01-09 22:25:08
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Global Look Press

Болгария временно прекратила получать природный газ от Азербайджана. Об этом говорится в сообщении компании-оператора «Булгаргаз».

Приостановка произошла по техническим причинам с 7 января. Поставщик уведомил об этом днем раньше. Ожидается, что подача газа будет восстановлена с 11 января, говорится в сообщении.

Компания заявила, что за несколько часов смогла найти замещающее количество природного газа у другого поставщика. Отключение не повлекло дополнительных затрат на покупку топлива природного газа и не повлияло на рынок природного газа в регионе, отметили в «Булгаргазе».

«Такие ситуации еще раз доказывают необходимость диверсификации источников и маршрутов поставок не только для достижения конкурентоспособных условий и цен, но и для обеспечения безопасности поставок в случае возможных технических проблем», - сказано в сообщении оператора.

Ранее стало известно, что Венгрия и Болгария нашли способ проводить платежи за российский газ после введения США санкций против Газпромбанка. Топливо из РФ идет транзитом через Болгарию по «Балканскому потоку». Это продолжение «Турецкого потока».

#Азербайджан #Болгария
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 