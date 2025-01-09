В Болгарии сообщили о приостановке поставок газа из Азербайджана

Болгария временно прекратила получать природный газ от Азербайджана. Об этом говорится в сообщении компании-оператора «Булгаргаз».

Приостановка произошла по техническим причинам с 7 января. Поставщик уведомил об этом днем раньше. Ожидается, что подача газа будет восстановлена с 11 января, говорится в сообщении.

Компания заявила, что за несколько часов смогла найти замещающее количество природного газа у другого поставщика. Отключение не повлекло дополнительных затрат на покупку топлива природного газа и не повлияло на рынок природного газа в регионе, отметили в «Булгаргазе».

«Такие ситуации еще раз доказывают необходимость диверсификации источников и маршрутов поставок не только для достижения конкурентоспособных условий и цен, но и для обеспечения безопасности поставок в случае возможных технических проблем», - сказано в сообщении оператора.

Ранее стало известно, что Венгрия и Болгария нашли способ проводить платежи за российский газ после введения США санкций против Газпромбанка. Топливо из РФ идет транзитом через Болгарию по «Балканскому потоку». Это продолжение «Турецкого потока».