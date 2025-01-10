Вучич: США с помощью санкций требуют полного выхода РФ из NIS

США с помощью санкций требуют полного выхода РФ из российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», заявил президент страны Александр Вучич. Известно, что NIS на 50% принадлежит «Газпром нефти» и на 6,15% - «Газпрому».

«Они требуют полного ухода российского участия из NIS, согласно термину remove, а не reduce не позволяют, чтобы российская доля была менее 49%,.. полного выхода российской стороны из NIS», — сказал он на брифинге.

При этом, США хотят контролировать процесс выхода России из компании. Вучич уточнил, что план должен быть одобрен американской стороной.

Кроме того, на все операции выделено 45 дней. Сербский президент все же считает, что процесс выкупа доли можно продлить до середины марта.

Ранее стало известно, что Вучич собирается в 20-ых числах этого месяца запросить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения санкции против NIS.