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Вучич намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS

По словам Вучича, США могут объявить санкции против компании NIS уже 15 января. Американская сторона даст срок Сербии до 15 марта.
Игнат Далакян 2025-01-04 16:20:08
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич собирается в 20-ых числах этого месяца запросить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Сербский лидер хочет обсудить ожидаемые санкции против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) со стороны Соединенных Штатов.

«Рассчитываю с Путиным запросить разговор около Святого Иоанна Крестителя (20 января – Прим. ред.), когда увижу, что дали разговоры с новой администрацией США», - цитирует РИА Новости Вучича.

По словам сербского лидера, Соединенные Штаты объявят о санкциях против NIS до 15 января и дадут Сербии срок до 15 марта. Вучич отметил, что правительство страны сформирует две группы под руководством премьер-министра Милоша Вучевича.

Александр Вучич также исключил возможность отчуждения компании у России. К такому действию Сербия может прибегнуть лишь в том случае, если перед Белградом встанет вопрос выживания.

«Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность», - отметил президент Сербии.

Ранее возможные санкции Соединенных Штатов против компании NIS Александр Вучич обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе телефонного разговора было достигнуто соглашение о проведении экспертов двух стран после того, как США обнародуют санкции.

#Сербия #сша #санкции #Александр Вучич #НИС
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