Эксперт: украденные из Лувра драгоценности может выкупить меценат

Ранее похитители знаменитых драгоценностей попытались продать часть из них представителям фирмы, нанятой для поиска украденного.
Ян Брацкий 2025-11-01 11:14:33
© Фото: Zhang Baihui, XinHua Global, Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Похитители драгоценностей из Лувра имели не только четкий план кражи, но и реализации. В этом уверен подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. В беседе со «Звездой» он прокомментировал публикацию Bild, в которой сообщалось о попытке грабителей продать часть украденного израильской охранной фирме, нанятой для поисков драгоценностей.

«Они понимали, что придется сбывать это с большой осторожностью. Может, не сразу, но постепенно. Если не поймают их по горячим следам, то что-то точно будет продано. Единственное, что цена покупки большая. Я только в кино видел, как это работает на таких суммах. Все это было просчитано, действовали профессионалы», - сказал Филатов.

Представители охранной фирмы согласились на предложение похитителей, но «из-за бюрократических проволочек» выкупить бесценные экспонаты не получилось. Теперь Франция может рассчитывать только на помощь меценатов, уверен собеседник «Звезды». Тем более что такие предложения уже прозвучали.

«Павел Дуров заявил о готовности выкупить для Лувра эти украшения. У похитителей, конечно, есть вариант анонимной продажи украшений на сторону. Учитывая то, что серьезно было подготовлено ограбление, вопрос продажи этих украшений был решен до того, как их украли. Все понимали, что случай из ряда вон выходящий. Но мне кажется, что вариант, когда меценат купит и вернет их обратно, он более реален», - уверен Алексей Филатов.

Напомним, ограбление века произошло рано утром 19 октября. Злоумышленники воспользовались автолестницей, чтобы проникнуть в зал знаменитого музея на верхних этажах. Добычей неизвестных стали бесценные украшения Наполеона и императрицы - ожерелье, брошь, тиара и прочее. В числе прочего воры украли самый крупный бриллиант коллекции «Регент» общим весом более 140 карат. В считаные минуты похитители вынесли награбленное через окно и скрылись с места происшествия.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко заявил, что общая стоимость похищенного может оцениваться примерно в €88 млн. На этой неделе французская полиция задержала пять человек, возможно, причастных к краже драгоценностей. Одного силовики взяли в аэропорту при попытке вылететь в Алжир. Сейчас со всеми задержанными работают следователи.

#расследование #Париж #наш эксклюзив #павел дуров #Лувр
