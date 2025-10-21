Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции

Ограбление Лувра в Париже является одним из признаков упадка Франции - такое мнение выразил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, правительство которой довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы бороться с реальными», - написал он в соцсетях.

Предприниматель также выразил готовность выкупить украденные ценности. Но передать их он собирается в филиал Лувра в Абу-Даби, поскольку оттуда «никто не ворует».

Ранее искусствовед Елизавета Лихачева в беседе со «Звездой» выразила мнение, что ограбление в Лувре может быть заказом третьих лиц - «фанатов Наполеона». А стало это возможным потому, что музей не был в достаточной степени защищен.