МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Париже нашли корону жены Наполеона III после ограбления Лувра

Знаменитый музей закрыт на весь день из-за произошедшего ограбления.
Виктория Бокий 2025-10-19 14:52:19
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Рядом с Лувром в Париже нашли сломанную корону жены императора Франции Наполеона III Евгении де Монтихо. Об этом пишет Parisien.

«Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении, которая была сломана», - говорится в сообщении.

Реликвия была найдена после ограбления, которое сегодня произошло в знаменитом музее. Пресс-служба Лувра сообщила, что он будет закрыт в воскресенье из-за случившегося.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире France Inter сообщил, что на похищение драгоценностей у воров ушло всего семь минут. Сейчас, по его словам, французская полиция делает все, чтобы как можно скорее найти злоумышленников. Министр внутренних дел страны также заявил об уязвимости французских музеев.

Ранее сообщалось, что в Париже рано утром грабители пробрались в Лувр и вынесли оттуда несколько драгоценностей французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Известно, что самый крупный бриллиант коллекции знаменитый «Регент» не был украден.

#в стране и мире #Франция #Париж #корона #Лувр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 