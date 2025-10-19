В Париже нашли корону жены Наполеона III после ограбления Лувра

Рядом с Лувром в Париже нашли сломанную корону жены императора Франции Наполеона III Евгении де Монтихо. Об этом пишет Parisien.

«Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении, которая была сломана», - говорится в сообщении.

Реликвия была найдена после ограбления, которое сегодня произошло в знаменитом музее. Пресс-служба Лувра сообщила, что он будет закрыт в воскресенье из-за случившегося.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире France Inter сообщил, что на похищение драгоценностей у воров ушло всего семь минут. Сейчас, по его словам, французская полиция делает все, чтобы как можно скорее найти злоумышленников. Министр внутренних дел страны также заявил об уязвимости французских музеев.

Ранее сообщалось, что в Париже рано утром грабители пробрались в Лувр и вынесли оттуда несколько драгоценностей французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Известно, что самый крупный бриллиант коллекции знаменитый «Регент» не был украден.