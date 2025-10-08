МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На премьера Италии Мелони подали в МУС за участие в геноциде в Газе

Претензии также предъявлены двум министрам и главе оборонного концерна Leonardo.
Дима Иванов 2025-10-08 03:04:41
© Фото: Stefano Carofei, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Международный уголовный суд подали иск к премьер-министру Италии Джорджу Мелони из-за предполагаемого участия в геноциде на территории сектора Газа. Информация об этом появилась в издании La Repubblica.

Аналогичные претензии, пишет RT, выдвинуты в отношении министра обороны страны Гуидо Крозетто, руководителя внешнеполитического ведомства Антонио Таяни и генерального директора концерна Leonardo Роберто Чинголани. Вероятно, претензии связаны с поддержкой Италией действий Израиля в Газе.

«Думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», прокомментировала иск сама Мелони.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд издал постановления об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы оборонного ведомства этой страны Йоава Галланта. Их обвиняют в нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершенных не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Весной Нетаньяху впервые после выдачи ордера посетил Европу, он съездил в Венгрию с официальным визитом. При этом в сентябре его самолет облетел Францию по пути в США - в СМИ посчитали, что израильский премьер не хотел попасть под арест.

#в стране и мире #италия #Израиль #сектор Газа #геноцид #МУС #Леонардо #Джорджа Мелони
