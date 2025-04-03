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Нетаньяху впервые прилетел в Европу после выдачи ордера МУС на арест

Израильский премьер-министр прибыл в Венгрию.
Сергей Лебедев 2025-04-03 06:32:36
© Фото: szalay.bobrovniczky.kristof, Facebook*

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг прилетел в Будапешт для встречи со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом сообщил министр обороны европейской страны Криштоф Салай-Бобровницки. Он также опубликовал фотографию из аэропорта, где встретил гостя.

По информации портала Times of Israel, лидеры двух государств обсудят план президента США Дональда Трампа по восстановлению сектора Газа. Он предполагает переселение жителей анклава в другие страны.

Данный визит Биньямина Нетаньяху в Европу стал первым после того, как в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Венгрия - одна из стран, участвующих в работе МУС. Согласно правилам, она должна задержать премьер-министра Израиля. Но Виктор Орбан дал гарантии, что этого не произойдет.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении МУС. Документ вводит финансовые и визовые санкции против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении граждан США или их союзников, а также членов их семей.

Это стало ответом Соединенных Штатов на выдачу ордеров на арест высших должностных лиц Израиля, включая Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Европа #Израиль #Венгрия #Будапешт #Визит #МУС #беньямин нетаньяху
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