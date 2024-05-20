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МУС потребовал ордер на арест израильского премьера Нетаньяху

Суд также пытается получить ордера на арест лидера ХАМАС и израильского министра обороны Галанта.
Глеб Владовский 2024-05-20 14:01:10
© Фото: KiraHofmann, PhotothekMediaLab, Globallookpress

Международный уголовный суд пытается получить ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и главы Министерства обороны Израиля Йоава Галанта. Об этом заявил прокурор Карим Ахмад Хан.

По его словам, израильские политики несут ответственность в совершении «военных преступлений и преступлений против человечности», в том числе совершении умышленных атак против мирного населения, вызвавших смерти среди гражданских.

«Мы утверждаем, что инкриминируемые преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой», - говорится в заявлении.

Также Ахмад Хан заявил, что глава движения ХАМАС Яхья Синвар и глава политического бюро движения Исмаил Хания также должны быть арестованы по обвинению в совершении военных преступлений, в том числе в захвате заложников.

Ранее независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов выразил мнение, что Нетаньяху будет затягивать конфликт с сектором Газа до президентских выборов в США. Потому что в случае переизбрания Дональда Трампа это откроет ему новое окно возможностей. 

 

#гаагский суд #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #МУС
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