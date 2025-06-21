В ЕС предложили создать «военного гиганта», чтобы не зависеть от США

В Европе нужно создать единый военно-промышленный гигант, который будет строить самолеты, танки и беспилотники, работающие в рамках единой системы. Об этом в интервью Welt заявил глава ведущего итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани.

«Если мы этого не сделаем, Европа останется военным карликом - и в лучшем случае наблюдателем в мире, который продолжает быстро двигаться», - сказал Чинголани.

Между Европой и США было неофициальное соглашение: американцы несут ответственность за безопасность ЕС взамен на закупку вооружений. Это было хорошо для американской военной промышленности, подчеркнул он.

В случае создания «европейского гиганта» ЕС сможет через пять лет пользоваться собственными спутниковыми системами, оборудованием в сфере кибербезопасности и датчиками. Для истребителей и танков это займет не менее десяти лет, считает глава Leonardo.

Чинголани также не исключил, что через 5-10 лет, когда появится прототип истребителя GCAP (совместной разработки Британии, Италии и Японии), американцы могут даже заказать такие для своих ВВС. Предполагается, что эти самолеты будут лучше флагманского американского F-35.

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО усилит свою военную мощь за счет закупки союзниками по блоку 700 американских истребителей F-35.