Нетаньяху облетел Францию по пути в США, опасаясь ареста

Самолет израильского премьера Биньямина Нетаньяху обошел Францию, чтобы предотвратить возможный арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Издание указало, что маршрут перелета Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН проходит в обход воздушного пространства всех государств, кроме Италии и Греции, что увеличивает продолжительность полета.

Отмечается, что Франция обычно служила одним из ключевых коридоров для самолетов израильских лидеров по пути в США, но на этот раз траектория была скорректирована.

В апреле Нетаньяху посетил Венгрию, игнорируя ордер МУС на арест, и это стало его первой поездкой за границу после решения суда.