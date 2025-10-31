МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: Трамп заявил, что не планирует ударов по Венесуэле

За последние месяцы Соединенные Штаты нарастили значительное военное присутствие в этом районе.
Владимир Рубанов 2025-10-31 20:03:40
© Фото: Federico Gambarini dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Это произошло на фоне сообщений о том, что Вашингтон собирается расширить свою кампанию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне.

За последние месяцы Соединенные Штаты нарастили значительное военное присутствие в этом районе. Там размещены истребители, военные корабли и тысячи военнослужащих. В ближайшие недели это присутствие увеличится с прибытием ударной группы авианосца USS Gerald R. Ford.

В последние недели Трамп публично заявлял, что его администрация нанесет удары по объектам на территории Венесуэлы, связанным с наркотиками. Однако в пятницу, отвечая на вопрос журналистов президентского самолета США, Трамп ответил: «Нет».

Ранее Вашингтон нанес несколько ударов по гражданским судам в Карибском море. В Пентагоне заявляли, что они якобы связаны с группировками, которые поставляют наркотики. США могут начать наземную операцию против наркоторговцев в Венесуэле, заявлял Трамп. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал население быть к этому готовым и сопротивляться.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #Наркоторговля #USS Gerald R. Ford
