Хегсет: США потопили судно с наркотиками в Карибском море

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об ударе по судну, якобы принадлежащему венесуэльской группировке Трен-де-Арагуа, на котором перевозили наркотики. Он опубликовал видео поражения лодки в соцсети X.

По информации Хегсета, судно впервые было потоплено в ночное время, оно находилось в международных водах Карибского моря. На борту было шесть человек, все они погибли.

Шеф Пентагона пообещал, что с причастными к наркотрафику в США будут обращаться как с террористами - «выслеживать и убивать».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил наземную операцию против картелей в Венесуэле. Аргентинский политолог Кристиан Ламеса рассказал «Звезде», что американские военные не готовы к такой миссии и Вашингтон вряд ли пойдет на агрессию.