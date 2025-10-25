МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Военный эксперт объяснил, может ли Венесуэла потопить лучший авианосец США

Американский авианосец сможет действовать у берегов Венесуэлы только после того, как будет подавлена система ПВО латиноамериканской страны.
Игнат Далакян 2025-10-25 16:01:03
У Венесуэлы на вооружении стоит береговой комплекс «Бал», способный потопить если не весь флот, то несколько кораблей уж точно, рассказал «Звезде» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Там есть комплекс, если я не ошибаюсь, «Бал», который в состоянии потопить, если не весь флот, то пару кораблей точно. Авианосец в данном случае может действовать только после того, как будет подавлена система ПВО Венесуэлы», - рассказал специалист.

Он также отметил, что на вооружении у венесуэльцев есть войсковой гусеничный комплекс С-300В, которая имеет противосамолетную и противоракетную часть. Однако, они и другие средства поражения могут быть не столь эффективны, если американцы нанесут массированный удар «Томагавками».

Ранее аргентинский политолог Кристиан Ламеса рассказал, что военные США не готовы к наземной операции в Венесуэле. Специалист счет военную агрессию США против латиноамериканской страны маловероятной.

#авианосец #пво #сша #венесуэла #ВМС США #наш эксклюзив #комплекс «Бал»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
