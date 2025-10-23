Трамп заявил, что военные США проведут наземную операцию в Венесуэле

США могут начать наземную операцию против наркоторговлев в Венесуэле, о чем предупредил президент Дональд Трамп. Это заявление он сделал во время заседания, на котором рассматривались промежуточные результаты «войны с наркокартелями».

«Дальше будет наземная операция», - сообщил Трамп.

При этом он опроверг информацию, распространенную газетой WSJ, которая сообщала об отправленных к границе с боливарианской республикой бомбардировщиках B-1. В материале утверждалось, что так Штаты хотят усилить «военное давление» на президента Мадуро.

Напомним, с начала сентября этого года Белый дом объявил борьбу с венесуэльскими наркодельцами и даже перешел к активным действиям. Так, 3 октября американцы ударили по судну наркокартеля у берегов Венесуэлы. То же самое произошло и 14, и 17 октября.

Позже СМИ сообщили, что якобы Белый дом дал разрешение ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле против Николаса Мадуро.