Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что, запрещая журналистам пользоваться предоставленными МО РФ коридорами к окруженным боевикам, Киев скрывает реальное положение дел.

Он напомнил, что подразделения ВСУ окружены в городах Красноармейск и Димитров в ДНР, а также в Купянске на территории Харьковской области. Вчера, заметил Конашенков, представитель МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление, запрещающее иностранным и украинским СМИ пытаться воспользоваться коридорами к зонам окружения, представленным российскими военнослужащими.

Тем самым, подчеркнул Игорь Конашенков, противник признал катастрофичность ситуации, сложившейся для остатков окруженных подразделений ВСУ. Также Конашенков констатировал: из заявления МИД Украины следует, что, кроме как через позиции ВС РФ, никаких возможностей въехать или выехать в котлы или из котлов ни для журналистов, ни для самих боевиков не осталось.

«Запрет на въезд в эти котлы по коридорам, предоставленным Минобороны России журналистам иностранных и украинских СМИ, необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины», - отметил Конашенков.

Конечной целью этого запрета со стороны украинских властей официальный представитель МО РФ назвал сохранение благоприятных условий для получения финансовых средств от западных спонсоров на боевые действия против России. Это позволит Киеву продолжить их расхищение, резюмировал Игорь Конашенков.

Ранее о том, что враг окружен в районах Красноармейска и Купянска, заявлял президент России Владимир Путин. Тогда же он выразил готовность пустить в котлы через российские позиции иностранных журналистов - в том числе и украинских. Правда, еще тогда Путин сомневался в том, что Украине хватит духу с этим согласиться. Тем не менее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ отдал соответствующий приказ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.