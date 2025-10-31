Министерство обороны России заявило, что официальный Киев фактически признал катастрофичность положения украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районах Красноармейска, Димитрова и Купянска.

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, который запретил иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к окруженным военнослужащим через освобожденные Россией территории, стало свидетельством тяжелого положения противника в этих районах.

В ведомстве подчеркнули, что подобный запрет подтверждает отсутствие у Киева иных возможностей для ввоза или вывоза журналистов или своих военнослужащих из так называемых «котлов», кроме как через российские «коридоры безопасности».

По словам Конашенкова, решение украинской стороны связано с желанием скрыть реальное положение дел и ввести в заблуждение международную общественность и граждан Украины. Он также отметил, что целью этих действий является сохранение руководством в Киеве условий, позволяющих продолжать получать и присваивать средства, выделяемые западными странами на ведение боевых действий против России.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка Минобороны России заявил, что Москва не возражает против допуска журналистов, в том числе украинских и зарубежных, в зоны окружения противника под Купянском и Красноармейском.

По словам главы государства, ситуация в зоне проведения специальной военной операции складывается для России благоприятно, а в районах Купянска и Красноармейска противник оказался полностью блокирован. Путин подчеркнул, что российская сторона готова обеспечить безопасные условия для работы представителей СМИ, включая временное прекращение боевых действий, чтобы журналисты могли лично убедиться в положении окруженных подразделений ВСУ и передать объективную картину происходящего.

Президент добавил, что Россия готова предпринять все необходимые меры для безопасности журналистов, отметив при этом, что важно исключить любые провокации со стороны Киева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.