Собянин: уничтожен еще один дрон, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны РФ уничтожен беспилотник киевского режима, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о восьми украинских дронах, сбитых средствами ПВО над Брянской областью в течение двух часов. Вечером в понедельник, по словам столичного мэра, были сбиты два БПЛА, которые ВСУ направляли на Москву.

Позапрошлой ночью силами противовоздушной обороны в небе над Россией было сбито 193 беспилотника. Над Брянской областью силы ПВО сбили 47 дронов, над Калужской областью перехватили 42 беспилотника, над Московским регионом - 40. На столицу России летели 34 украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь сообщал о сбитых вражеских дронах.