Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

Данных о пострадавших или разрушениях на земле нет.
Владимир Рубанов 2025-10-27 22:52:10
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty, Global Look Press

Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Утром в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении 193 БПЛА за ночь над российскими регионами. В том числе в Брянской области сбили 47 дронов.

В Калужской области российские военнослужащие нейтрализовали 42 беспилотника. В Московском регионе было уничтожено 40 дронов, включая 34, летевших на Москву.

