Силы ПВО за два часа сбили восемь беспилотников над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили над Брянской областью восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы ПВО отразили БПЛА в период с 18.00 до 20.00 по московскому времени, по данным пресс-службы ведомства. Киевский режим атаковал российский регион ударными дронами самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 193 БПЛА за ночь над Россией. Над Брянской областью силы ПВО сбили 47 дронов, над Калужской областью перехватили 42 беспилотника, над Московским регионом - 40. Ночью на столицу России летело 34 украинских БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь сообщал о вражеских беспилотниках в своем Telegram-канале. По его словам, представители оперативных служб работают на местах, куда упали обломки от сбитых над столицей дронах.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.