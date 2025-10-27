МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО за два часа сбили восемь беспилотников над Брянской областью

Дроны уничтожили в период с 18.00 до 20.00 по московскому времени.
2025-10-27 21:28:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили над Брянской областью восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы ПВО отразили БПЛА в период с 18.00 до 20.00 по московскому времени, по данным пресс-службы ведомства. Киевский режим атаковал российский регион ударными дронами самолетного типа.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 193 БПЛА за ночь над Россией. Над Брянской областью силы ПВО сбили 47 дронов, над Калужской областью перехватили 42 беспилотника, над Московским регионом - 40. Ночью на столицу России летело 34 украинских БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь сообщал о вражеских беспилотниках в своем Telegram-канале. По его словам, представители оперативных служб работают на местах, куда упали обломки от сбитых над столицей дронах.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.

#пво #беспилотник #бпла #ВСУ #дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 