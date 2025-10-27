Силы ПВО уничтожили 30-й беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили 30-й вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны», - говорится в сообщении.

Известно, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеских атак.

Напомним, что с полуночи уже 30 вражеских дронов пытаются атаковать столицу. Силы ПВО постоянно отражают атаки, не подпуская БПЛА противника долететь до Москвы.