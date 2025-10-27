МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО уничтожили 30-й беспилотник, летевший на Москву

Это 30-я попытка врага атаковать столицу за последние несколько часов.
Виктория Бокий 2025-10-27 04:10:48
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Силы ПВО уничтожили 30-й вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны», - говорится в сообщении.

Известно, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеских атак.

Напомним, что с полуночи уже 30 вражеских дронов пытаются атаковать столицу. Силы ПВО постоянно отражают атаки, не подпуская БПЛА противника долететь до Москвы.

#Москва #пво #бпла #атака #Сергей Собянин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 