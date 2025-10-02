Президент России Владимир Путин заявил, что Европа придумала о том, что наша страна враг и продолжает так думать на протяжении столетия. Об этом российский лидер заявил во время выступления на планерной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

«Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», - заявил президент России, добавив, что политика стран ЕС не нова.

Он призвал Евросоюз обратить внимание на то, что происходит на улицах европейских городов, в экономике, в промышленности, а также на то, что твориться с европейской культурой и ее идентичностью. ЕС уже набрал огромные долги и начался нарастающий кризис систем социального обеспечения.

По словам российского лидера, заявления о том, что РФ якобы хочет напасть на страны НАТО - чушь. Он также подтвердил, что ни у кого нет сомнений в том, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать.

Кроме этого, во время планерной сессии Путин заявил о том, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему, поскольку «ставки чрезвычайно высоки», припомнив народную поговорку про лом. Российский лидер выразил гордость за свои Вооруженные силы, добавив, что если кто-то желает потягаться с нашей страной в военном плане, то пускай попробуют.