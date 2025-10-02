Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему. Российский лидер добавил, что «ставки чрезвычайно высоки».

Владимир Путин напомнил, что в такие периоды истории ответственность каждого человека за судьбу страны и всего мира особенно высока.

«Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика и за свою собственную судьбу, и за судьбу страны, всего мира. Ставки здесь чрезвычайно высоки», - подчеркнул глава государства.

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Мероприятие объединяет 140 участников из более чем 40 стран.

Главная цель конференции, по словам организаторов, это поиск оптимальных решений, чтобы избежать многочисленных рисков, найти способы сохранения устойчивости каждого государства и всей международной системы в условиях полицентричности.