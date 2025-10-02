МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему

Российский лидер добавил, что «ставки чрезвычайно высоки». 
Виктория Бокий 2025-10-02 18:25:03
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему. Российский лидер добавил, что «ставки чрезвычайно высоки». 

Владимир Путин напомнил, что в такие периоды истории ответственность каждого человека за судьбу страны и всего мира особенно высока. 

«Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика и за свою собственную судьбу, и за судьбу страны, всего мира. Ставки здесь чрезвычайно высоки», - подчеркнул глава государства. 

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Мероприятие объединяет 140 участников из более чем 40 стран. 

Главная цель конференции, по словам организаторов, это поиск оптимальных решений, чтобы избежать многочисленных рисков, найти способы сохранения устойчивости каждого государства и всей международной системы в условиях полицентричности.

#Сочи #Владимир Путин #валдай #выступление #ситуация в мире
