Путин вспомнил поговорку про лом, говоря о текущей ситуации в мире

Российский лидер Владимир Путин, говоря о текущей ситуации в мире, вспомнил народную поговорку про лом. Крылатое выражение президент России озвучил в своей речи на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Российская сторона аудитории знает, что есть у нас в народе такое выражение: "Против лома нет приема, окромя другого лома"», - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что такой «лом» всегда появляется в мире. Кроме того, в мире не будет такой силы, которая бы диктовала всем, что делать.

Российский президент в своем выступлении сделал ряд важных заявлений. Так, он отметил, что в сложившейся ситуации в мире нужно быть готовым ко всему. По словам Путина, в такие периоды истории ответственность каждого человека за судьбу страны и всего мира особенно высока.