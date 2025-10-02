МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин вспомнил поговорку про лом, говоря о текущей ситуации в мире

Президент России подчеркнул, что в мире не будет такой силы, которая бы диктовала всем, что делать. 
Виктория Бокий 2025-10-02 18:45:36
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин, говоря о текущей ситуации в мире, вспомнил народную поговорку про лом. Крылатое выражение президент России озвучил в своей речи на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. 

«Российская сторона аудитории знает, что есть у нас в народе такое выражение: "Против лома нет приема, окромя другого лома"», - сказал глава государства. 

Владимир Путин подчеркнул, что такой «лом» всегда появляется в мире. Кроме того, в мире не будет такой силы, которая бы диктовала всем, что делать. 

Российский президент в своем выступлении сделал ряд важных заявлений. Так, он отметил, что в сложившейся ситуации в мире нужно быть готовым ко всему. По словам Путина, в такие периоды истории ответственность каждого человека за судьбу страны и всего мира особенно высока. 

#Сочи #Владимир Путин #валдай #заседание #поговорка
