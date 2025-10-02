Путин: если кто-то хочет потягаться с РФ в военном плане, то пусть пробуют

Если кто-то желает потягаться с Россией в военном плане, то пускай попробуют, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

«Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности - мы отвечаем быстро», - сказал российский лидер.

Владимир Путин заявил, что Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы. Он выразил надежду, что бесперспективность попыток нанести РФ стратегическое поражение поймут даже «самые упрямые тугодумы».

Выступая, российский президент подчеркнул, что в такие периоды истории ответственность каждого человека за судьбу страны и всего мира особенно высока.

Напомним, сегодня - завершающий день ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Оно проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.