МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: если кто-то хочет потягаться с РФ в военном плане, то пусть пробуют

Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация испытывает гордость за собственные Вооруженные силы.
Гоар Хачатурян 2025-10-02 18:47:41
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Если кто-то желает потягаться с Россией в военном плане, то пускай попробуют, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

«Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности - мы отвечаем быстро», - сказал российский лидер.

Владимир Путин заявил, что Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы. Он выразил надежду, что бесперспективность попыток нанести РФ стратегическое поражение поймут даже «самые упрямые тугодумы».

Выступая, российский президент подчеркнул, что в такие периоды истории ответственность каждого человека за судьбу страны и всего мира особенно высока.

Напомним, сегодня - завершающий день ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Оно проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

#Россия #Путин #Вооруженные силы #валдай #заявление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 