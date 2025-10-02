МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы

Владимир Путин выразил надежду, что бесперспективность попыток нанести Российской Федерации стратегическое поражение поймут даже «самые упрямые тугодумы».
Тимур Шерзад 2025-10-02 18:42:26
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы. Он сделал это на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость. Гордость за Россию, наших граждан и за наши Вооруженные силы», - подчеркнул он. 

При этом Владимир Путин добавил, что ежели кто-то желает потягаться с нашей страной в военном плане, то «вольному - воля, пусть пробуют». Россия, отметил президент, не раз доказывала, что она отвечает быстро, когда появляются угрозы безопасности, государственности и самому ее существованию. 

Также Путин отметил, что Москва внимательно следит и за милитаризацией Европы, которая сейчас набирает силу. Не уделять внимание этому просто нельзя, подчеркнул он, так как это продиктовано соображениями обеспечения безопасности страны. 

#Россия #Вооруженные силы #Владимир Путин #гордость
