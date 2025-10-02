Путин: Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытывает гордость за свои Вооруженные силы. Он сделал это на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость. Гордость за Россию, наших граждан и за наши Вооруженные силы», - подчеркнул он.

При этом Владимир Путин добавил, что ежели кто-то желает потягаться с нашей страной в военном плане, то «вольному - воля, пусть пробуют». Россия, отметил президент, не раз доказывала, что она отвечает быстро, когда появляются угрозы безопасности, государственности и самому ее существованию.

Также Путин отметил, что Москва внимательно следит и за милитаризацией Европы, которая сейчас набирает силу. Не уделять внимание этому просто нельзя, подчеркнул он, так как это продиктовано соображениями обеспечения безопасности страны.