Охранники Лувра отказались работать без оружия после ограбления

Сотрудники службы безопасности Лувра отказывались выполнять обязанности после дерзкого ограбления парижского музея. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова лидера профсоюза Сары Абдельхеди.

По ее словам, безоружные сотрудники оказались в шоке от наглого нападения и решили не выходить на смену в понедельник. Они потребовали от администрации разъяснений относительно усиления мер безопасности.

Абдельхеди отметила, что существующие правила поведения в случае вторжения злоумышленников предусматривают только эвакуацию гостей, но не включают активного противодействия нарушителям. Издание добавило, что за период с 2014 по 2023 год штат охранников музея уменьшился с 994 до 856 человек.

Ранее стало известно, что 19 октября группа из четырех грабителей использовала автогидроподъемник, доставленный к зданию Лувра, чтобы проникнуть внутрь. Разбив стекла в «Галерее Аполлона», они унесли девять драгоценных изделий, включая корону супруги Наполеона III императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами. Ее грабители случайно обронили во время бегства. Расследование указывает на причастность опытных преступников. Поиски, организованные полицией, на данный момент не принесли успехов.