МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Охранники Лувра отказались работать без оружия после ограбления

Инструкция сотрудников службы безопасности предполагает эвакуацию посетителей в случае ЧП, но не включает противодействие преступникам.
Дима Иванов 2025-10-21 19:37:27
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сотрудники службы безопасности Лувра отказывались выполнять обязанности после дерзкого ограбления парижского музея. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова лидера профсоюза Сары Абдельхеди.

По ее словам, безоружные сотрудники оказались в шоке от наглого нападения и решили не выходить на смену в понедельник. Они потребовали от администрации разъяснений относительно усиления мер безопасности.

Абдельхеди отметила, что существующие правила поведения в случае вторжения злоумышленников предусматривают только эвакуацию гостей, но не включают активного противодействия нарушителям. Издание добавило, что за период с 2014 по 2023 год штат охранников музея уменьшился с 994 до 856 человек.

Ранее стало известно, что 19 октября группа из четырех грабителей использовала автогидроподъемник, доставленный к зданию Лувра, чтобы проникнуть внутрь. Разбив стекла в «Галерее Аполлона», они унесли девять драгоценных изделий, включая корону супруги Наполеона III императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами. Ее грабители случайно обронили во время бегства. Расследование указывает на причастность опытных преступников. Поиски, организованные полицией, на данный момент не принесли успехов.

#в стране и мире #Франция #музей #служба безопасности #Лувр #ограбление музея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 