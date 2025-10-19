МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Названы две основные версии ограбления в Лувре

Всего из музея похищено восемь драгоценностей.
Константин Денисов 2025-10-19 23:32:27
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Следствие назвало две основные версии ограбления в Лувре. Об этом сообщает газета Figaro, ссылаясь на слова прокурора Парижа Лор Бекко.

«Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо они украли драгоценности для отмывания денег», - сказала Бекко.

Ранее сообщалось, что всего из музея были похищены восемь драгоценностей. В том числе, грабители забрали тиары, серьги и ожерелья французских императриц и королев.

Среди украденных украшений была и корона супруги императора Наполеона III Евгении де Монтихо. Ее удалось обнаружить на месте происшествия. Реликвия оказалась повреждена.

Также Бекко прокомментировала версию о возможном иностранном или шпионском следе в этой истории. По ее словам, она не исключена, но не является приоритетной.

Ограбление произошло утром 19 октября. Ранее историк, писатель, гид в Париже и Лувре Елена Легран рассказала «Звезде», что в парижском Лувре регулярно происходит ограбления, но не такого уровня, как сегодня.

#в стране и мире #Франция #Париж #ограбление #следствие #Лувр #драгоценности
