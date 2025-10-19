Опубликованы кадры момента ограбления Лувра

Появились кадры момента ограбления в Лувре. Ими поделился французский телеканал BFMTV.

На видео можно заметить, как вор спокойно вскрывает витрину в музее, где, по всей видимости, находились впоследствии украденные драгоценности. Похититель был одет в желтый светоотражающий жилет.

Напомним, сегодня в Париже неизвестные ограбили Лувр. Известно, что злоумышленники забрали драгоценности времен Наполеона и скрылись. Чуть позже французская полиция сообщила, что вблизи знаменитого музея была найдена сломанная корона жены Наполеона III.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал в разговоре со «Звездой», почему французская полиция допустила кражу ювелирных украшений из коллекции Наполеона. По его словам, злоумышленники поняли, что сейчас местным правоохранителям не до них, потому они смогли сделать задуманное.