МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры момента ограбления Лувра

Похититель был одет в желтый светоотражающий жилет.
Виктория Бокий 2025-10-19 20:36:28
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Появились кадры момента ограбления в Лувре. Ими поделился французский телеканал BFMTV.

На видео можно заметить, как вор спокойно вскрывает витрину в музее, где, по всей видимости, находились впоследствии украденные драгоценности. Похититель был одет в желтый светоотражающий жилет.

Напомним, сегодня в Париже неизвестные ограбили Лувр. Известно, что злоумышленники забрали драгоценности времен Наполеона и скрылись. Чуть позже французская полиция сообщила, что вблизи знаменитого музея была найдена сломанная корона жены Наполеона III.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал в разговоре со «Звездой», почему французская полиция допустила кражу ювелирных украшений из коллекции Наполеона. По его словам, злоумышленники поняли, что сейчас местным правоохранителям не до них, потому они смогли сделать задуманное.

#Франция #Париж #ограбление #грабитель #Лувр #драгоценности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 