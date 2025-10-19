Организаторы протестов против Трампа заявили, что собрали 7 млн человек

В США прошли масштабные акции, собравшие, по оценкам организаторов, не менее семи миллионов человек. Об этом сообщает Life.

Протесты под лозунгом No Kings прошли под лозунгами отставки президента США Дональда Трампа, борьбы с коррупцией и защиты свободы слова. Акции охватили более 2,7 тысячи городов, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. Движение «Нет королям» назвало политику Трампа угрозой демократическим институтам.

Это третья волна протестов с момента возвращения Трампа в Белый дом. Массовые выступления происходят на фоне шатдауна - приостановки работы федерального правительства. Организаторы акции объяснили, что митинги вызваны «атаками на высшее образование», давлением на Минюст и рейдами против мигрантов.

Кроме того, по информации Washington Post, политическая ситуация в стране побуждает все больше американцев, постоянно проживающих за рубежом, отказываться от гражданства. Республиканская партия со своей стороны характеризует проходящие акции как «митинги ненависти к Америке».