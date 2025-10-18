WP: американцы начали отказываться от гражданства по политическим причинам

Все большее число американцев, которые проживают за рубежом, начали отказываться от гражданства из-за недовольства политическим курсом США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По их информации от иммиграционных адвокатов, каждый год от пяти до шести тысяч американцев, которые живут за рубежом, отказываются от гражданства США. Причиной становятся налоговые и логистические вопросы.

Однако, по их словам, «в наши дни политика играет все более важную роль». Люди, отказывающиеся от гражданства, также часто ссылаются на недовольство политическим курсом США.

Со слов собеседника газеты, находящиеся в процессе отказа от американского гражданства, заявили, что «страх перед возмездием со стороны президента США Дональда Трампа» стал переломным моментом в решении отказаться от своей страны.