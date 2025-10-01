Федеральное правительство США официально приостановило работу

Первого октября в 00.01 по восточному времени (07.01 по московскому времени) в Соединенных Штатах официально наступил шатдаун. После того как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год, работа федерального правительства была приостановлена. Госучреждениям теперь запрещено расходовать средства, большинство служащих отправятся в неоплачиваемый отпуск. Работники критически важных служб - медики, военные, сотрудники транспорта, пограничники - будут работать без зарплаты.

Это первый шатдаун в Америке за почти семь лет. В последнее время работу правительства США приостанавливали только частично, поскольку конгресс принимал законопроекты о временных бюджетах на несколько месяцев, пока шли переговоры.

В современной истории США шатдауны происходили 21 раз, включая нынешний. Самый длительный пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа. Он продлился 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. В этот период ряд госслужащих, оказавшихся в неоплачиваемом отпуске, вынуждены были обратиться за продовольственной помощью. Те же госслужащие, кому пришлось работать без зарплаты, массово уходили на больничные. Этот шатдаун стоил экономике США трех миллиардов долларов.

За двое суток до наступления нынешнего шатдауна Трамп провел встречу с лидерами фракций демократов и республиканцев в сенате и палате представителей. Но встреча не увенчалась успехом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, предупреждая о надвигающемся шатдауне, обвинил политических оппонентов в «удержании правительства в заложниках».

Президентская администрация заранее поручила федеральным агентствам подготовить планы массовых увольнений. Это беспрецедентная мера, если сравнивать с предыдущими шатдаунами, когда госслужащих отправляли в неоплачиваемые отпуска. По данным Washington Post, сокращения не затронут ведомства, получившие дополнительное финансирование в рамках «большого прекрасного билля» Трампа. Это, прежде всего, Министерство обороны США, службы внутренней безопасности и миграционные службы.

Ожидается, что без зарплаты останутся около четырех миллионов американцев, состоящих на госслужбе. Например, в Пентагоне сообщили, что отправят в принудительный отпуск свыше половины гражданских сотрудников - 334,9 из 741,5 тысячи. Работу 182,7 тысячи человек будут оплачивать за счет других источников финансирования. А оставшиеся 223,9 тысячи, ровно как и два миллиона военнослужащих, включая Национальную гвардию, будут работать без зарплаты. В таком же положении окажутся американские таможенники, полиция и авиадиспетчеры, что может привести к задержкам рейсов.

Уже сообщалось о предупреждении сенатора Круза, что шатдаун в США может длиться неделями. Он обвинил в произошедшем демократов и заявил, что таким образом политические противники президента Дональда Трампа заявляют о своей ненависти к нему.

