Вэнс опубликовал видео с Трампом в образе монарха на фоне протестов No Kings

На фоне продолжающегося шатдауна, организация No Kings («Нет королям») вывела на улицы американских городов около семи миллионов митингующих.
Ян Брацкий 2025-10-19 03:42:39
© Фото: Annabelle Gordon Consolidated News Photos Globallookpress

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разгар общенациональных протестов и продолжающегося шатдауна опубликовал скандальный видеоролик с Дональдом Трампом в роли монарха. Кадры сгенерировал искусственный интеллект. На них глава Белого дома в образе короля держит в руке меч, а высокопоставленные демократы, включая Нэнси Пелоси и Чака Шумера, преклоняют перед ним колени. Вэнс загрузил ролик на платформу Bluesky.

В тоже время, шатдаун в Штатах длится уже 19 дней. Работа правительственных организаций парализована. На этом фоне на улицы американских городов вышли порядка семи миллионов демонстрантов, объединенных организацией No Kings («Нет королям»). РИА Новости они сообщили о значительном росте числа митингующих.

Напомним, на уходящей неделе сенат США в восьмой раз не смог принять законопроект о финансировании правительства. Республиканцы не заручились необходимыми 60 голосами. На фоне шатдауна американские военные остались без заработной платы. Президент Дональд Трамп возмутился и потребовал от главы Пентагона заплатить жалование в ближайшие несколько дней. Трамп также пригрозил демократам, заявив, что не позволит им «держать военных и всю безопасность» в заложниках.

