Силовики США выступили с лозунгом «Америка для американцев»

«Америка для американцев» - такой лозунг опубликовало Министерство внутренней безопасности США. Это было сделано на официальной странице ведомства в соцсетях.

«Каждый нелегальный иностранец-преступник должен быть изгнан», - указано в той же записи.

Публикацию дополняет иллюстрация, стилизованная под агитационные плакаты начала XX века. На ней изображен Дядя Сэм - персонифицированный образ Соединенных Штатов.

В руке Дядя Сэм держит официальный бланк. Это документ для поступления на службу в Иммиграционную и таможенную службу США.

Ранее сообщалось, как президент США Дональд Трамп требовал у Венесуэлы забрать всех своих граждан, которые находятся в американских тюрьмах. После этого он направил в Чикаго (штат Иллинойс) силы погранично-таможенной службы, которые сразу же начали задержания. Первым городом, который Трамп, по его собственным словам, освободил от преступности и нелегальных мигрантов, введя туда Нацгвардию, стал Вашингтон.