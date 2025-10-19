МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пакистан и Афганистан заключили соглашение о прекращении огня

В МИД Катара, где состоялись переговоры, выразили надежду, что этот шаг поспособствует прекращению напряженности между «братскими странами».
Сергей Дьячкин 2025-10-19 02:03:22
© Фото: Emran Waak, XinHua, Globallookpress

Афганистан и Пакистан договорились в Дохе, столице Государства Катар, о немедленном прекращении огня. Об этом сообщило МИД Катара.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, в результате достигнутого соглашения будут созданы совместные механизмы по укреплению устойчивого мира. Будет осуществляться мониторинг соблюдения перемирия.

Также Кабул и Исламабад договорились в ближайшие дни провести ряд встреч. Министерство иностранных дел Катара выразило надежду, что этот шаг будет способствовать прекращению напряженности на границе, разделяющей «две братские страны». А кроме того сформируется прочная основа для устойчивого мира в регионе.

Ранее на этой неделе Пакистан и Афганистан договорились о двухдневном перемирии после недельной эскалации, в процессе которой был нанесен авиаудар по афганской столице.

Обострению конфликта положила начало серия атака и ударов ВВС по обе стороны границы. Согласно данным афганского портала Tolo News, был нанесен удар БПЛА по автомобилю в Кабуле. В результате погиб лидер пакистанских талибов Нур Вали Мехсуда. Пакистан со своей стороны обвинил Афганистан в укрывательстве боевиков, которые несут ответственность за нападения на пакистанские территории.

Политолог Юрий Светов в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что боевые действия между Пакистаном и Афганистаном велись из-за неопределенности границ. Их разделяет линия Дюранда, которую обе стороны не признают. После выхода американских военных из Афганистана нынешнее движение «Талибан» категорически отказывается кому-либо подчиняться и желает суверенитета. Пакистан же, видимо, пытается диктовать свои правила, считает Светов. Кроме того, между сторонами существуют и религиозные противоречия.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров объяснил, что причина конфликта между Пакистаном и Афганистаном кроется в том, что Исламабад обвиняет Кабул в поддержке пакистанского «Талибана». Историк добавил, что проведенная Великобританией линия Дюранда признается афганскими властями. По их словам, она разделяет пуштунский народ на две части.

#Пакистан #Афганистан #переговоры #катар #Доха #Прекращение огня
