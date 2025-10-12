МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Востоковед перечислил причины пакистано-афганского конфликта

Собеседник «Звезды» напомнил, что это не первое столкновение между странами.
Глеб Владовский 2025-10-12 12:43:12
© Фото: Li Ang XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Причина конфликта между Пакистаном и Афганистаном кроется в том, что Исламабад обвиняет Кабул в поддержке пакистанского талибана. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Афганцы не отрицают этот фактор. В связи с этим, Пакистан нанес удар беспилотниками в Кабуле по машине руководителя пакистанского талибана Нур Вали Мехсуд, в которой ехал еще его заместитель... Они родом из одного племени, входящего в конгломерацию союзов, племен Ахмадзай которые живут по обе стороны границы», - рассказал востоковед.

Историк добавил, что проведенная Великобританией линия Дюранда (пакистано-афганская граница - Прим. ред.) не признается афганскими властями. По их словам, она разделяет пуштунский народ на две части.

На вопрос о возможной эскалации конфликта эксперт рассказал, что это далеко не первое столкновение между двумя народами. А произошедшие на днях боестолкновения считаются самыми крупными с момента прихода талибов к власти. Кроме того, после прихода талибов к власти, они получили в свое распоряжение огромный арсенал, оставленный американцами. Благодаря этому они усилили поддержку признанной террористической организацией властями Пакистана армии освобождения Белуджистана.

Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в столкновениях пакистанских и афганистанских военнослужащих, которые произошли ночью, Исламабад потерял 58 солдат, еще 30 получили ранения. Со стороны Кабула потери составили 20 человек убитыми и ранеными.

#Пакистан #Афганистан #конфликт #наш эксклюзив #причины
