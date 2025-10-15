МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: ударами по Кабулу Исламабад попытался диктовать свои правила

А движение «Талибан», в свою очередь, отказывается кому-либо подчиняться, отметил Юрий Светов.
Гоар Хачатурян 2025-10-15 17:01:11
© Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном ведутся из-за неопределенности границ. Их разделяет линия Дюранда, которую обе стороны не признают. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов.

«Тут такой клубок, в котором Пакистану хочется показать, что в этом регионе он тоже не на последнем месте. Он же еще соперничает постоянно с Индией - тоже из-за спорных территорий», - сказал Светов.

Конфликты между Исламабадом и Кабулом возникают раз за разом, объясняет политолог. После выхода американских военных из Афганистана нынешнее движение «Талибан» категорически отказывается кому-либо подчиняться и желает суверенитета.

Пакистан же, видимо, пытается диктовать свои правила, считает Светов. Кроме того, между сторонами существуют и религиозные противоречия.

Ранее пакистанские истребители атаковали Кабул. По предварительной информации, было нанесено по меньшей мере четыре удара в районе Таймани.

#Пакистан #Афганистан #конфликт #удары #наш эксклюзив
