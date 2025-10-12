В Афганистане заявили о завершении «операции возмездия» против Пакистана

Афганские власти заявили о завершенной военной операции в отношении Пакистана. Согласно заявлению министерства обороны Афганистана, она прошла успешно.

«Операция завершилась в полночь и была успешной», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Прошедшее мероприятие получило название «операцию возмездия» и стало реакцией на нарушения афганского воздушного пространства и авиаудары со стороны соседа. Военные действовали против центров сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда. Кроме того, последовало предупреждение о повторной операции по защите границы, если Пакистан возобновит атаки.

Прежде стало известно о гибели во время стычки пяти пакистанских военных. Наиболее острая фаза конфликта прошла на территории провинций Кунар, Нангархар и Гильменд.