МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Aamaj News: Пакистан ударил по Кабулу

В результате атаки были уничтожены до 30 военных и шесть танков.
Виктория Бокий 2025-10-15 16:38:12
© Фото: Reality_Index, X

Пакистанские истребители нанесли несколько ударов по Кабулу. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Отмечается, что было нанесено по меньшей мере четыре удара. Цели находились в районе Таймани. По предварительной информации, в результате атаки были уничтожены до 30 военных и шесть танков.

На кадрах очевидцев видно, как в небо огромные столбы дыма. Люди в панике пытаются укрыться в безопасные места.

Ранее сообщалось, что на границе с Афганистана и Пакистана возобновились бои. По словам свидетелей, обе стороны используют тяжелое оружие. В результате столкновения на границе Афганистана погибли 15 человек. Местная больница сообщила о поступивших пострадавших, их около 80 человек. Среди них - женщины и дети.

#Пакистан #Афганистан #Кабул #удары #возобновление боев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 