Aamaj News: Пакистан ударил по Кабулу

Пакистанские истребители нанесли несколько ударов по Кабулу. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Отмечается, что было нанесено по меньшей мере четыре удара. Цели находились в районе Таймани. По предварительной информации, в результате атаки были уничтожены до 30 военных и шесть танков.

На кадрах очевидцев видно, как в небо огромные столбы дыма. Люди в панике пытаются укрыться в безопасные места.

Ранее сообщалось, что на границе с Афганистана и Пакистана возобновились бои. По словам свидетелей, обе стороны используют тяжелое оружие. В результате столкновения на границе Афганистана погибли 15 человек. Местная больница сообщила о поступивших пострадавших, их около 80 человек. Среди них - женщины и дети.