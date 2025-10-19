МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украденный из Лувра бант жены Наполеона III стоил 6,72 миллиона евро

Грабители вынесли из музея несколько украшений – тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским императрицам.
Виктория Бокий 2025-10-19 23:00:42
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украденный бант императрицы Евгении, супруги Наполеона III, был купен Лувром за €6,72 миллиона (примерно 637,7 миллионов рублей). Об этом сообщает Parisien со ссылкой на минкульт Франции.

«Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро», - говорится в материале издания.

Известно, что грабители вынесли из музея несколько украшений – тиары, серьги, ожерелья и броши. Драгоценности принадлежали французским императрицам.

Напомним, что сегодня утром злоумышленники ограбили знаменитый Лувр. По данным главы французского минкульта, эта операция заняла у грабителей всего четыре минуты. На данный момент найдена украденная корона жены Наполеона III Евгении. Ее нашли рядом с музеем.

Историк, писатель, гид в Париже и Лувре Елена Легран считает, что воры могли украсть драгоценности по заказу для частной коллекции. Об этом она рассказала «Звезде». По ее мнению, эти похищенные украшения в дальнейшем будет невозможно сбыть. Все поймут, что они те самые, украденные из Лувра.

#Париж #ограбление #Воры #украшения #Лувр #музейные экспонаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 