Украденный из Лувра бант жены Наполеона III стоил 6,72 миллиона евро

Украденный бант императрицы Евгении, супруги Наполеона III, был купен Лувром за €6,72 миллиона (примерно 637,7 миллионов рублей). Об этом сообщает Parisien со ссылкой на минкульт Франции.

«Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро», - говорится в материале издания.

Известно, что грабители вынесли из музея несколько украшений – тиары, серьги, ожерелья и броши. Драгоценности принадлежали французским императрицам.

Напомним, что сегодня утром злоумышленники ограбили знаменитый Лувр. По данным главы французского минкульта, эта операция заняла у грабителей всего четыре минуты. На данный момент найдена украденная корона жены Наполеона III Евгении. Ее нашли рядом с музеем.

Историк, писатель, гид в Париже и Лувре Елена Легран считает, что воры могли украсть драгоценности по заказу для частной коллекции. Об этом она рассказала «Звезде». По ее мнению, эти похищенные украшения в дальнейшем будет невозможно сбыть. Все поймут, что они те самые, украденные из Лувра.