Axios: Израиль приостановил гумпомощь в сектор Газа

Израиль временно прекратил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет Axios.

Помимо временной приостановки поставок гумпомощи в регион, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил закрыть все пограничные переходы в Газе. Причиной Тель-Авив называть новую эскалацию конфликта.

«Отдельно Израиль объявил о приостановке доставки гуманитарной помощи в Газу до дальнейшего уведомления. Этот шаг напрямую связан с эскалацией конфликта", - говорится в сообщении портала.

Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль грубо нарушает мирное соглашение, не открывая контрольно-пропускной пункт «Рафах». Чуть позже американский госдеп проинформировал, что перемирие нарушает палестинское движение ХАМАС. В ответ на это израильская армия нанесла удары по Рафаху на юге сектора Газа.

Напомним, что в разговоре со «Звездой» политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин подчеркивал, что мирный план президента США по Газе позволил освободить заложников, но до окончательного мира в анклаве еще далеко. Эксперт предполагал, что боевые действия в этом регионе возобновятся.