Политолог: сегодня бенефис Трампа, но война в Газе может возобновиться

Эксперт назвал слабые места американского мирного плана.
Владимир Рубанов 2025-10-13 13:31:30
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Мирный план президента США Дональда Трампа позволил освободить заложников, но до окончательного мира в секторе Газа далеко. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Я прогнозирую, что ничего не кончено. И вот этот бенефис Трампа, который сегодня пройдет в Шарм-эш-Шейхе, вот эта "конференция мира", скорее всего, это все станет полной профанацией. То есть, по итогу, первый этап сделки пройдет. Он уже, по сути, прошел. И это хорошо. То есть хорошо, что заложники на свободе. Но дальше, скорее всего, возобновятся боевые действия в секторе Газа», - считает Каргин.

План Трампа предполагает, что движение ХАМАС должно разоружиться. Кроме того, в Газе должна быть введена новая структура управления. И реализация этой концепции вызывает огромное количество вопросов, отметил эксперт.

«А что, если ХАМАС не станет разоружаться? Кто его принудит? Американцы не будут туда вводить свои войска. Арабские страны, которые сейчас рукоплещут Трампу, они ведь не имеют влияния на полевых командиров движения, которые во многом сами по себе. И на них влияние у тех же саудитов, у катарцев минимальное», - подчеркнул политолог.

ХАМАС 13 октября передал Израилю 20 заложников, которые провели в плену более двух лет. Передача происходила через представителей Международного Красного Креста. Вместе с живыми пленниками представители палестинского движения обязались передать тела 28 погибших пленных.

В обмен Израиль готовится освободить около 2 000 палестинских заключенных, включая 250 отбывающих пожизненное наказание за терроризм и убийства, и около 1 700 задержанных после начала конфликта.

Мирный план Трампа предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и создание временного палестинского правительства под международным надзором. В Москве считают американский план «лучшим на столе переговоров», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

