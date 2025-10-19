МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Израильская авиация ударила по Рафаху в ответ на атаку в секторе Газа

Другой инцидент произошел в районе Бейт-Хануна на севере анклава.
Владимир Рубанов 2025-10-19 14:12:08
© Фото: Wang Dongzhen XinHua, Global Look Press

Израильская авиация нанесла удары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на нападение в этом районе. Об этом сообщила газета The Times of Israel. По ее данным, инцидент произошел после того, как вооруженные люди из палестинского движения ХАМАС открыли огонь.

Израильская сторона утверждает, что радикалы нарушили соглашение о прекращении огня, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Она уточняет, что в районе Бейт-Хануна на севере сектора Газа произошел другой инцидент. Там двое подозрительных лиц попытались пересечь линию отвода войск, после чего были атакованы с воздуха.

ХАМАС провел в восточном Рафахе операцию, направленную на ​​на Ясира Абу Шабаба, лидера ополчения, действующего при поддержке Израиля в этом районе. Об этом сообщили связанные с палестинским движением СМИ. По соглашению о прекращении огня, ополчение находится в зоне, которую контролирует Израиль.

Ранее США предупредили страны-гаранты о нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе. Госдепартамент сообщил о мерах, которые могут быть предприняты в ответ «для защиты мирных жителей». В четверг президент Дональд Трамп написал, что если ХАМАС «продолжит убивать людей в Газе», то не останется другого выбора, «кроме как пойти и убить их».

В то же время в радикальном палестинском движении заявили, что Израиль не выполняет свои обязательства по соглашению о прекращении огня. К таким нарушениям в ХАМАС отнесли решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах».

