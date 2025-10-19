ХАМАС: Израиль грубо нарушает соглашение, держа закрытым КПП «Рафах»

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» - это нарушение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и невыполнение обязательств. С таким заявлением выступило палестинское движение ХАМАС.

До этого канцелярия Нетаньяху сообщила, что контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе между сектором Газа и Египтом, не будет открыт до дальнейшего уведомления.

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход "Рафах" до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня», - заявили в ХАМАС.

В заявлении подчеркивается, что это «невыполнение обязательств», которые Израиль взял перед посредниками и гарантами сделки по прекращению огня.

Ранее палестинское движение возложило на Израиль ответственность за то, что останки девятнадцати погибших израильских заложников до сих пор не выданы медикам. В ХАМАС заявили, что для извлечения останков необходима тяжелая техника, ввоз которой в сектор Газа блокируют израильские власти.