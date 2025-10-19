МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдеп США предупредил о нарушениях перемирия со стороны ХАМАС

США также предупредили страны-гаранты о мерах по защите Газы, если ХАМАС не будет соблюдать перемирие.
Сергей Дьячкин 2025-10-19 01:34:16
© Фото: Hadi Daoud Apaimages, Keystone Press Agency, Global Look Press

Америка проинформировала страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в госдепартаменте США.

«Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы», - заявило американское ведомство.

В госдепартаменте также рассказали о возможных «мерах». Они будут направлены на защиту мирных жителей региона в случае несоблюдения пунктов мирного соглашения со стороны ХАМАС.

Ранее ХАМАС со своей стороны обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Палестинское движение заявило, что решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» - это «грубое нарушение» и невыполнение обязательств перед странами-гарантами.

Палестинское движение также заявляло, что не намерено слагать оружие в рамках усилий президента США Дональда Трампа по прекращению огня и урегулированию конфликта в секторе Газа. Один из лидеров группировки Махмуд Мардави назвал ложными распространенные саудовскими СМИ заявления.

#сектор Газа #Госдеп США #палестина #перемирие #ХАМАС #нарушение перемирия #мирный план Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 