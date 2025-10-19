Госдеп США предупредил о нарушениях перемирия со стороны ХАМАС

Америка проинформировала страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в госдепартаменте США.

«Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы», - заявило американское ведомство.

В госдепартаменте также рассказали о возможных «мерах». Они будут направлены на защиту мирных жителей региона в случае несоблюдения пунктов мирного соглашения со стороны ХАМАС.

Ранее ХАМАС со своей стороны обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Палестинское движение заявило, что решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» - это «грубое нарушение» и невыполнение обязательств перед странами-гарантами.

Палестинское движение также заявляло, что не намерено слагать оружие в рамках усилий президента США Дональда Трампа по прекращению огня и урегулированию конфликта в секторе Газа. Один из лидеров группировки Махмуд Мардави назвал ложными распространенные саудовскими СМИ заявления.