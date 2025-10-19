Трамп: Украине надо помнить, что США не могут отдать все свое оружие

США не могут отдать Украине все свое оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Кроме того, глава Белого дома затронул тему дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. По его словам, вопрос поставки их Украине еще на рассмотрении.

«Украина спрашивала, может ли она получить Tomahawk. И я рассматриваю это. <…> Но нам нужно помнить одну вещь: они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине», - сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп отказал Зеленскому в передачи дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что Tomahawk нужны самим США. Кроме того, глава Белого дома согласился с утверждением, что поставка Киеву ракет такого типа привела бы к эскалации конфликта и ничем хорошим бы не закончилась.

Напомним, что во время телефонного разговора президент России Владимир Путин дал четко понять своему американскому коллеге, что передача Tomahawk Украине не изменит ситуацию на поле боя. Такие действия с американской стороны привели бы к ухудшению отношений Москвы и Вашингтона, а также поставили бы под сомнение вопрос мирного урегулирования конфликта.